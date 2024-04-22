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Юринов Филипп Кузьмич

Место рождения

Никулино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Юринов Кузьма Фёдорович

Мать: Юринова Мария Силовна

Никулино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
02.02.1901 ст.

Жена: Юринова Харитина Петровна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.01.1902 ст.

Дочь: Юринова Ксения Филипповна

Мать ребёнка: Юринова Харитина Петровна

Никулино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.01.1902 ст.

Дочь: Юринова Татьяна Филипповна

Мать ребёнка: Юринова Харитина Петровна

Никулино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.06.1910 ст.

Дочь: Юринова Антонина Филипповна

Мать ребёнка: Юринова Харитина Петровна

Никулино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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