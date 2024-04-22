Юринов Филипп Кузьмич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: Юринов Кузьма Фёдорович
Мать: Юринова Мария Силовна
Бракосочетание
02.02.1901 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.01.1902 ст.
Дочь: Юринова Ксения Филипповна
Мать ребёнка: Юринова Харитина Петровна
Рождение ребёнка
16.01.1902 ст.
Дочь: Юринова Татьяна Филипповна
Мать ребёнка: Юринова Харитина Петровна
Рождение ребёнка
07.06.1910 ст.
Дочь: Юринова Антонина Филипповна
Мать ребёнка: Юринова Харитина Петровна
Смерть
Неизвестно