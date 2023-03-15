Кондауров Степан Власович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондауров Степан Власович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Мария

Рождение ребёнка
22.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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