Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неминский Пётр Владимирович

Отец ребёнка: Неминский Владимир Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неминская Галина Владимировна

Отец ребёнка: Неминский Владимир Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неминский Владимир Павлович

Смерть
Неизвестно

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