Кузнецова Татьяна Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: (Кузнецова) Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: (Кузнецова) Аграфена Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Кузнецов Палладий Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1844
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: (Кузнецова) Евлампия Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванович
Смерть
После 1858