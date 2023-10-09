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Кузнецова Татьяна Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1807 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: (Кузнецова) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванович

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: (Кузнецова) Аграфена Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванович

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Кузнецов Палладий Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванович

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Кузнецов Федор Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванович

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: (Кузнецова) Евлампия Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванович

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1858
Есюнино, Шуйский район, Северный край

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