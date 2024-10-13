Мишагин (Гингель) Павел Павлович 26.08.1894 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Мишагин (Гингель) Павел Павлович

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Место рождения

Село Широкий Карамыш, Аткарский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

26.08.1894 ст.

Дата смерти

28.06.1960

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1894 ст.

Отец: Мишагин Павел

Мать: Гингель (Григорь Григерь) Екатерина (Катарина) Лукьянова

Село Широкий Карамыш, Аткарский уезд, Саратовская губерния
Восприемник
29.08.1894 ст.
Село Широкий Карамыш,Аткарского уезда, Саратовской губернии
Житель села Широкий Карамыш, Аткарского уезда, Саратовской губернии Федор Васильев Исаев, крестьянка девица Мария Михайла Савосина
Участие в бою
13.03.1916 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
312 пехотный Васильковский полк.13.03.1916 г. получил ранение под г. Якобштадт в большой палец левой руки. 18.03.1916 г. прибыл в Царскосельский Особ.Эвак. пункт г.Царское село. Отправлен в лазарет ... Показать все
Бракосочетание
19.05.1921

Жена: скрыто настройками приватности

Широкий Карамыш, Лысогорский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
23.02.1922

Сын: Мишагин Николай Павлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.02.1924

Дочь: Мишагина Анна Павловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Широкий Карамыш, Лысогорский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
07.03.1927

Сын: Мишагин Павел Павлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Широкий Карамыш, Лысогорский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Мишагина Александра Павловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Широкий Карамыш, Лысогорский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
17.09.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Широкий Карамыш, Лысогорский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
По 1938

Жена: не указана

Бракосочетание
1938

Жена: Сайбель Сайбер Анастасия Христиановна

Широкий Карамыш, Лысогорский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
11.02.1939

Дочь: Мишагина Вера Павловна

Мать ребёнка: Сайбель Сайбер Анастасия Христиановна

Широкий Карамыш, Лысогорский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
28.06.1960
Широкий Карамыш, Лысогорский муниципальный район, Саратовская область
Общий диагноз: Атеросклероз.Нефрит.

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