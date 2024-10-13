Мишагин (Гингель) Павел Павлович
Место рожденияСело Широкий Карамыш, Аткарский уезд, Саратовская губерния
Дата рождения26.08.1894 ст.
Дата смерти28.06.1960
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1894 ст.
Село Широкий Карамыш, Аткарский уезд, Саратовская губерния
Восприемник
29.08.1894 ст.
Село Широкий Карамыш,Аткарского уезда, Саратовской губернии
Житель села Широкий Карамыш, Аткарского уезда, Саратовской губернии Федор Васильев Исаев, крестьянка девица Мария Михайла Савосина
Участие в бою
13.03.1916 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
312 пехотный Васильковский полк.13.03.1916 г. получил ранение под г. Якобштадт в большой палец левой руки. 18.03.1916 г. прибыл в Царскосельский Особ.Эвак. пункт г.Царское село. Отправлен в лазарет ... Показать все
Бракосочетание
19.05.1921
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.02.1922
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.02.1924
Дочь: Мишагина Анна Павловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.03.1927
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Мишагина Александра Павловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.09.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
По 1938
Жена: не указана
Бракосочетание
1938
Рождение ребёнка
11.02.1939
Дочь: Мишагина Вера Павловна
Мать ребёнка: Сайбель Сайбер Анастасия Христиановна
Смерть
28.06.1960
Общий диагноз: Атеросклероз.Нефрит.