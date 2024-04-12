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СЕМЕН

Место рождения

Урмандеево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.08.1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1824 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1851 г.р.

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1844 ст.

Отец: Стефан

Мать: не указана

Урмандеево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.02.1869 ст.

Жена: ТАТЬЯНА ИВАНОВА

Урмандеево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.12.1869

Сын: СТЕПАН СЕМЕНОВ

Мать ребёнка: ТАТЬЯНА ИВАНОВА

Савруши, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Россия, Респ Татарстан, Аксубаевский район, с Урмандеево 1899 год 9 мая
Рождение ребёнка
1875

Сын: АНДРЕЙ СЕМЕНОВ

Мать ребёнка: ТАТЬЯНА ИВАНОВА

Рождение ребёнка
07.05.1879

Сын: Дмитрий Семенов

Мать ребёнка: ТАТЬЯНА ИВАНОВА

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Евгения Семенова

Мать ребёнка: ТАТЬЯНА ИВАНОВА

Рождение ребёнка
1885

Сын: Николай СЕМЕНОВ

Мать ребёнка: ТАТЬЯНА ИВАНОВА

Смерть
Неизвестно
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