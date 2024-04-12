СЕМЕН
Место рождения
Дата рождения27.08.1844 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1844 ст.
Отец: Стефан
Бракосочетание
02.02.1869 ст.
Жена: ТАТЬЯНА ИВАНОВА
Рождение ребёнка
20.12.1869
Сын: СТЕПАН СЕМЕНОВ
Мать ребёнка: ТАТЬЯНА ИВАНОВА
Савруши, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Россия, Респ Татарстан, Аксубаевский район, с Урмандеево 1899 год 9 мая
Рождение ребёнка
1875
Сын: АНДРЕЙ СЕМЕНОВ
Мать ребёнка: ТАТЬЯНА ИВАНОВА
Рождение ребёнка
07.05.1879
Сын: Дмитрий Семенов
Мать ребёнка: ТАТЬЯНА ИВАНОВА
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Евгения Семенова
Мать ребёнка: ТАТЬЯНА ИВАНОВА
Рождение ребёнка
1885
Сын: Николай СЕМЕНОВ
Мать ребёнка: ТАТЬЯНА ИВАНОВА
Смерть
Неизвестно