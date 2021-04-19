Макарова Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Степанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Валентин Терентьевич

Отец ребёнка: не указан

12 лет Октября, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Глядково, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

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