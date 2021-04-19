Макарова Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Валентин Терентьевич
Отец ребёнка: не указан
12 лет Октября, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Глядково, Сасовский муниципальный район, Рязанская область