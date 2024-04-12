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Макаров Валентин Терентьевич

Место рождения

12 лет Октября, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Макарова Степанида

12 лет Октября, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.03.1953

Сын: Макаров Виталий Валентинович

Мать ребёнка: Макарова Раиса Ефимовна

Новое Амесьево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.04.1971

Дочь: Макарова Марина Валентиновна

Мать ребёнка: Макарова Раиса Ефимовна

Глядково, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Раиса Ефимовна

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