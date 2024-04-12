Макаров Валентин Терентьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Макарова Степанида
Рождение ребёнка
05.03.1953
Сын: Макаров Виталий Валентинович
Мать ребёнка: Макарова Раиса Ефимовна
Новое Амесьево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.04.1971
Дочь: Макарова Марина Валентиновна
Мать ребёнка: Макарова Раиса Ефимовна
Глядково, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макарова Раиса Ефимовна