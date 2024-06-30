Езева (Брусницына) Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Езева (Брусницына) Агриппина Ивановна

Место рождения

Бруснятское, Белоярский, Свердловская область

Дата рождения

1722 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бруснятское, Белоярский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Езев Герасим Ларионович

Рождение ребёнка
1747 ст.

Дочь: Езева Евдокия Герасимовна

Отец ребёнка: Езев Герасим Ларионович

Некрасово, Белоярский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1750 ст.

Дочь: Езева Анастасия Герасимовна

Отец ребёнка: Езев Герасим Ларионович

Некрасово, Белоярский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1757 ст.

Сын: Езев Михаил Герасимович

Отец ребёнка: Езев Герасим Ларионович

Некрасово, Белоярский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1761 ст.

Дочь: Езева Варвара Герасимовна

Отец ребёнка: Езев Герасим Ларионович

Некрасово, Белоярский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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