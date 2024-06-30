Езева (Брусницына) Агриппина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1722 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1747 ст.
Дочь: Езева Евдокия Герасимовна
Отец ребёнка: Езев Герасим Ларионович
Рождение ребёнка
1750 ст.
Дочь: Езева Анастасия Герасимовна
Отец ребёнка: Езев Герасим Ларионович
Рождение ребёнка
1757 ст.
Отец ребёнка: Езев Герасим Ларионович
Рождение ребёнка
1761 ст.
Дочь: Езева Варвара Герасимовна
Отец ребёнка: Езев Герасим Ларионович
Смерть
Неизвестно