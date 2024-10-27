Евдокимов Алексей Александрович 27.09.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокимов Алексей Александрович

Место рождения

Корпуса, Лосино-Петровский, Московская область

Дата рождения

27.09.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1903

Отец: Евдокимов Александр Ильич

Мать: Евдокимова (Савостьянова) Александра Семёновна

Корпуса, Лосино-Петровский, Московская область
Родители: Осеевской волости , деревни Корпусов крестьянин Александр Ильин Евдокимов и законная жена его Александра Симеонова; оба православного вероисповедания ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело... Показать все
Крещение
28.09.1903
Глинки, Осеевская волость, Богородский уезд
Московская губерния Богородский уезд Глинково село, св. Иоанна Богослова церковь. Восприемники: Тульский неслужащий дворянин Петр Иванович Щуров и деревни Корпусов крестьянина Симеона Александрова ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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