Евдокимов Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения27.09.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
27.09.1903
Родители: Осеевской волости , деревни Корпусов крестьянин Александр Ильин Евдокимов и законная жена его Александра Симеонова; оба православного вероисповедания ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело... Показать все
Крещение
28.09.1903
Глинки, Осеевская волость, Богородский уезд
Московская губерния Богородский уезд Глинково село, св. Иоанна Богослова церковь. Восприемники: Тульский неслужащий дворянин Петр Иванович Щуров и деревни Корпусов крестьянина Симеона Александрова ... Показать все
Смерть
Неизвестно