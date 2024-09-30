Олонен (Капанен) Мария Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1895
Муж: Олонен Адам Адамович
Рождение ребёнка
05.08.1900
Дочь: Олонен (Олонен) Екатерина Адамовна
Отец ребёнка: Олонен Адам Адамович
Рождение ребёнка
17.02.1903
Дочь: Капанен (Олонен) Ольга Адамовна
Отец ребёнка: Олонен Адам Адамович
Рождение ребёнка
25.02.1913
Отец ребёнка: Олонен Адам Адамович
Рождение ребёнка
27.03.1914
Отец ребёнка: Олонен Адам Адамович
Рождение ребёнка
30.10.1915
Отец ребёнка: Олонен Адам Адамович
Смерть
Неизвестно