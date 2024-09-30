Олонен (Капанен) Мария Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОлонен (Капанен) Мария Иосифовна

Олонен (Капанен) Мария Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1895

Муж: Олонен Адам Адамович

Рождение ребёнка
05.08.1900

Дочь: Олонен (Олонен) Екатерина Адамовна

Отец ребёнка: Олонен Адам Адамович

Рождение ребёнка
17.02.1903

Дочь: Капанен (Олонен) Ольга Адамовна

Отец ребёнка: Олонен Адам Адамович

Рождение ребёнка
25.02.1913

Сын: Олонен Виктор Адамович

Отец ребёнка: Олонен Адам Адамович

Рождение ребёнка
27.03.1914

Сын: Олонен Иосиф Адамович

Отец ребёнка: Олонен Адам Адамович

Рождение ребёнка
30.10.1915

Сын: Олонен Тойво Адамович

Отец ребёнка: Олонен Адам Адамович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.