Асташёва Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1887
Сын: Асташёв-Степанов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Асташёв-Степанов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
14.06.1892 ст.
Отец ребёнка: Асташёв-Степанов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
18.07.1894 ст.
Отец ребёнка: Асташёв-Степанов Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно