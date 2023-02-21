Асташёва Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асташёва Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Асташёв-Степанов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Асташёв-Степанов Николай Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.06.1892 ст.

Сын: Асташёв Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Асташёв-Степанов Николай Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.07.1894 ст.

Сын: Асташёв Илья Николаевич

Отец ребёнка: Асташёв-Степанов Николай Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асташёв-Степанов Николай Михайлович

Смерть
Неизвестно
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