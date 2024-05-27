Шадрин Николай Васильев
Место рожденияБуганская
Дата рождения01.12.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1880 ст.
Отец: Шадрин Василий Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.06.1911 ст.
Дочь: Шадрина Агриппина Николаевна
Мать ребёнка: Шадрина (Русинова) Дарья Степанова
Рождение ребёнка
05.09.1912 ст.
Дочь: Шадрина Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Шадрина (Русинова) Дарья Степанова
Смерть
Неизвестно