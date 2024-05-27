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Шадрин Николай Васильев

Место рождения

Буганская

Дата рождения

01.12.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1880 ст.

Отец: Шадрин Василий Павлов

Мать: Шадрина Наталья Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шадрина (Русинова) Дарья Степанова

Рождение ребёнка
23.06.1911 ст.

Дочь: Шадрина Агриппина Николаевна

Мать ребёнка: Шадрина (Русинова) Дарья Степанова

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
05.09.1912 ст.

Дочь: Шадрина Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Шадрина (Русинова) Дарья Степанова

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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