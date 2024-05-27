Шадрина (Русинова) Дарья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.06.1911 ст.
Дочь: Шадрина Агриппина Николаевна
Отец ребёнка: Шадрин Николай Васильев
Рождение ребёнка
05.09.1912 ст.
Дочь: Шадрина Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Шадрин Николай Васильев
Смерть
Неизвестно