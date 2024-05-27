Шадрина (Русинова) Дарья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадрина (Русинова) Дарья Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шадрин Николай Васильев

Рождение ребёнка
23.06.1911 ст.

Дочь: Шадрина Агриппина Николаевна

Отец ребёнка: Шадрин Николай Васильев

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
05.09.1912 ст.

Дочь: Шадрина Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Шадрин Николай Васильев

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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