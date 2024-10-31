(Богданова) Параскева Титовна
Место рожденияд. Верцальская
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1895
Муж: Буров Аким Петрович
Рождение ребёнка
26.02.1896
Дочь: (Бурова) Евдокия Акимовна
Отец ребёнка: Буров Аким Петрович
Рождение ребёнка
23.08.1897
Дочь: (Бурова) Наталья Акимовна
Отец ребёнка: Буров Аким Петрович
Рождение ребёнка
21.02.1901
Дочь: (Бурова) Марина Акимовна
Отец ребёнка: Буров Аким Петрович
Рождение ребёнка
14.07.1902
Дочь: (Бурова) Мария Акимовна
Отец ребёнка: Буров Аким Петрович
Рождение ребёнка
09.02.1904
Отец ребёнка: Буров Аким Петрович
Рождение ребёнка
09.02.1904
Отец ребёнка: Буров Аким Петрович
Рождение ребёнка
18.09.1905
Дочь: (Бурова) Надежда Акимовна
Отец ребёнка: Буров Аким Петрович
Рождение ребёнка
08.09.1908
Сын: Буров Семен Акимович
Отец ребёнка: Буров Аким Петрович
Рождение ребёнка
07.03.1911
Дочь: (Бурова) Васса Акимовна
Отец ребёнка: Буров Аким Петрович
Рождение ребёнка
02.02.1913
Дочь: (Бурова) Анна Акимовна
Отец ребёнка: Буров Аким Петрович
Смерть
Неизвестно