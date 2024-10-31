(Богданова) Параскева Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Богданова) Параскева Титовна

Место рождения

д. Верцальская

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1895

Муж: Буров Аким Петрович

Рождение ребёнка
26.02.1896

Дочь: (Бурова) Евдокия Акимовна

Отец ребёнка: Буров Аким Петрович

Рождение ребёнка
23.08.1897

Дочь: (Бурова) Наталья Акимовна

Отец ребёнка: Буров Аким Петрович

Рождение ребёнка
21.02.1901

Дочь: (Бурова) Марина Акимовна

Отец ребёнка: Буров Аким Петрович

Рождение ребёнка
14.07.1902

Дочь: (Бурова) Мария Акимовна

Отец ребёнка: Буров Аким Петрович

Рождение ребёнка
09.02.1904

Сын: Буров Власий Акимович

Отец ребёнка: Буров Аким Петрович

Рождение ребёнка
09.02.1904

Сын: Буров Прохор Акимович

Отец ребёнка: Буров Аким Петрович

Рождение ребёнка
18.09.1905

Дочь: (Бурова) Надежда Акимовна

Отец ребёнка: Буров Аким Петрович

Рождение ребёнка
08.09.1908

Сын: Буров Семен Акимович

Отец ребёнка: Буров Аким Петрович

Рождение ребёнка
07.03.1911

Дочь: (Бурова) Васса Акимовна

Отец ребёнка: Буров Аким Петрович

Рождение ребёнка
02.02.1913

Дочь: (Бурова) Анна Акимовна

Отец ребёнка: Буров Аким Петрович

Смерть
Неизвестно

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