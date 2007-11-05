Степанова Анна (Нюша) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Анна (Нюша)

Место рождения

Зевалово, Ступино, Московская область

Дата рождения

05.11.1920 ст.

Дата смерти

05.11.2007

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1920 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Зевалово, Ступино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Кузьма Иванович

Зевалово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
02.12.1946

Сын: Степанов Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Степанов Кузьма Иванович

Зевалово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
27.10.1949

Дочь: Степанова Копцева (Татьяна) Кузьминична

Отец ребёнка: Степанов Кузьма Иванович

Зевалово, Ступино, Московская область
Смерть
05.11.2007
Зевалово, Ступино, Московская область

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