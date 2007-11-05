Степанова Анна (Нюша)
Место рождения
Дата рождения05.11.1920 ст.
Дата смерти05.11.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1920 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.12.1946
Отец ребёнка: Степанов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
27.10.1949
Дочь: Степанова Копцева (Татьяна) Кузьминична
Отец ребёнка: Степанов Кузьма Иванович
Смерть
05.11.2007