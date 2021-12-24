Степанов Кузьма Иванович
Место рождения
Дата рождения01.07.1916
Дата смерти30.05.1991
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1916
Отец: Степанов Иван Георгиевич
Мать: Степанова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанова Анна (Нюша)
Рождение ребёнка
02.12.1946
Мать ребёнка: Степанова Анна (Нюша)
Рождение ребёнка
27.10.1949
Дочь: Степанова Копцева (Татьяна) Кузьминична
Мать ребёнка: Степанова Анна (Нюша)
Смерть
30.05.1991