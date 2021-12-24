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Степанов Кузьма Иванович

Место рождения

Зевалово, Ступино, Московская область

Дата рождения

01.07.1916

Дата смерти

30.05.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1916

Отец: Степанов Иван Георгиевич

Мать: Степанова Анна Ивановна

Зевалово, Ступино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Анна (Нюша)

Зевалово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
02.12.1946

Сын: Степанов Николай Кузьмич

Мать ребёнка: Степанова Анна (Нюша)

Зевалово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
27.10.1949

Дочь: Степанова Копцева (Татьяна) Кузьминична

Мать ребёнка: Степанова Анна (Нюша)

Зевалово, Ступино, Московская область
Смерть
30.05.1991
Зевалово, Ступино, Московская область

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