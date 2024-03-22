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Половников Филип Ионов

Место рождения

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Половников Иона Елизаров

Мать: не указана

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Ирина Филипов

Мать ребёнка: Половникова Ирина Михайлова

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Параскева Филипов

Мать ребёнка: Половникова Ирина Михайлова

Рождение ребёнка
1763

Сын: Половников Емельян Филипов

Мать ребёнка: Половникова Ирина Михайлова

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1800
Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
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