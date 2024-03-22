Половников Филип Ионов
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Половников Иона Елизаров
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Ирина Филипов
Мать ребёнка: Половникова Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Параскева Филипов
Мать ребёнка: Половникова Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
1763
Сын: Половников Емельян Филипов
Мать ребёнка: Половникова Ирина Михайлова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1800