Половникова (Микулина) Ирина Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смерти1786
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Микулин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Ирина Филипов
Отец ребёнка: Половников Филип Ионов
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Параскева Филипов
Отец ребёнка: Половников Филип Ионов
Рождение ребёнка
1763
Сын: Половников Емельян Филипов
Отец ребёнка: Половников Филип Ионов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1786