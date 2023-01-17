Половникова (Микулина) Ирина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половникова (Микулина) Ирина Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

1786

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Микулин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Ирина Филипов

Отец ребёнка: Половников Филип Ионов

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Параскева Филипов

Отец ребёнка: Половников Филип Ионов

Рождение ребёнка
1763

Сын: Половников Емельян Филипов

Отец ребёнка: Половников Филип Ионов

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1786
Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
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