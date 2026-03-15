Соловьев Макарий Поликарпович
мужской, родился 24.07.1911 ст., Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
умер 31.07.1911 ст., Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
ОтецСоловьев Поликарп Степанович1875 ст. г.р.
МатьСоловьева (Решетова) Евдокия Ивановна1875 г.р.
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Рождение
24.07.1911 ст.
Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
31.07.1911 ст.
Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл