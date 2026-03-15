Соловьев Макарий Поликарпович 24.07.1911 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Соловьев Макарий Поликарпович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 24.07.1911 ст., Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

умер 31.07.1911 ст., Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Отец
Соловьев Поликарп Степанович1875 ст. г.р.
Мать
Соловьева (Решетова) Евдокия Ивановна1875 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1911 ст.

Отец: Соловьев Поликарп Степанович

Мать: Соловьева (Решетова) Евдокия Ивановна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
31.07.1911 ст.
Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

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