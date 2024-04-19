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Соловьев Поликарп Степанович

Место рождения

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.

Отец: Соловьев Стефан Моисеевич

Мать: Соловьева (Мошкина) Мавра Косьмина

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
25.01.1895 ст.

Жена: Соловьева (Решетова) Евдокия Ивановна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
10.12.1895 ст.

Дочь: Мирошина (Соловьева) Анисья Поликарповна

Мать ребёнка: Соловьева (Решетова) Евдокия Ивановна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1898 ст.

Дочь: Соловьева (Соловьева) Екатерина Поликарповна

Мать ребёнка: Соловьева (Решетова) Евдокия Ивановна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
13.12.1903 ст.

Сын: Соловьев Степан Поликарпович

Мать ребёнка: Соловьева (Решетова) Евдокия Ивановна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
02.06.1906 ст.

Сын: Соловьев Дмитрий Поликарпович

Мать ребёнка: Соловьева (Решетова) Евдокия Ивановна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
29.10.1907 ст.

Дочь: Мертворожденная

Мать ребёнка: Соловьева (Решетова) Евдокия Ивановна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1908

Сын: Соловьев Иван Поликарпович

Мать ребёнка: Соловьева (Решетова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
24.07.1911 ст.

Сын: Соловьев Макарий Поликарпович

Мать ребёнка: Соловьева (Решетова) Евдокия Ивановна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
17.08.1912 ст.

Сын: Соловьев Александр Поликарпович

Мать ребёнка: Соловьева (Решетова) Евдокия Ивановна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
06.05.1916 ст.

Дочь: (Соловьева) Александра Поликарповна

Мать ребёнка: Соловьева (Решетова) Евдокия Ивановна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

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