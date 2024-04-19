Соловьев Поликарп Степанович
Место рождения
Дата рождения1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Дочь: Мирошина (Соловьева) Анисья Поликарповна
Мать ребёнка: Соловьева (Решетова) Евдокия Ивановна
Дочь: Соловьева (Соловьева) Екатерина Поликарповна
Мать ребёнка: Соловьева (Решетова) Евдокия Ивановна
Сын: Соловьев Степан Поликарпович
Мать ребёнка: Соловьева (Решетова) Евдокия Ивановна
Сын: Соловьев Дмитрий Поликарпович
Мать ребёнка: Соловьева (Решетова) Евдокия Ивановна
Дочь: Мертворожденная
Мать ребёнка: Соловьева (Решетова) Евдокия Ивановна
Сын: Соловьев Иван Поликарпович
Мать ребёнка: Соловьева (Решетова) Евдокия Ивановна
Сын: Соловьев Макарий Поликарпович
Мать ребёнка: Соловьева (Решетова) Евдокия Ивановна
Сын: Соловьев Александр Поликарпович
Мать ребёнка: Соловьева (Решетова) Евдокия Ивановна
Дочь: (Соловьева) Александра Поликарповна
Мать ребёнка: Соловьева (Решетова) Евдокия Ивановна