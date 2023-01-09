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(Коновалова) Наталья Михайловна

Место рождения

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

23.08.1908

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1929 г.р.
1941 г.р.
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Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1908

Отец: Коновалов Михаил

Мать: Коновалова Прасковья

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Трушкин Николай Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр

Отец ребёнка: Трушкин Николай Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр

Отец ребёнка: Трушкин Николай Федорович

Рождение ребёнка
05.12.1929

Дочь: (Трушкина) Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Трушкин Николай Федорович

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
25.02.1941

Дочь: Прудникова (Трушкин) Нина Николаевна

Отец ребёнка: Трушкин Николай Федорович

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трушкин Николай Федорович

Рождение ребёнка
30.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трушкин Николай Федорович

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Смерть
1992
Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Похороны
Неизвестно

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