(Коновалова) Наталья Михайловна
Место рождения
Дата рождения23.08.1908
Дата смерти1992
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1908
Отец: Коновалов Михаил
Мать: Коновалова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Трушкин Николай Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр
Отец ребёнка: Трушкин Николай Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр
Отец ребёнка: Трушкин Николай Федорович
Рождение ребёнка
05.12.1929
Дочь: (Трушкина) Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Трушкин Николай Федорович
Рождение ребёнка
25.02.1941
Дочь: Прудникова (Трушкин) Нина Николаевна
Отец ребёнка: Трушкин Николай Федорович
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трушкин Николай Федорович
Рождение ребёнка
30.06.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трушкин Николай Федорович
Смерть
1992
Похороны
Неизвестно