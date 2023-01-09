Трушкин Николай Федорович
Место рождения
Дата рождения09.05.1910
Дата смерти09.08.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: (Коновалова) Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр
Мать ребёнка: (Коновалова) Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр
Мать ребёнка: (Коновалова) Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
05.12.1929
Дочь: (Трушкина) Антонина Николаевна
Мать ребёнка: (Коновалова) Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
25.02.1941
Дочь: Прудникова (Трушкин) Нина Николаевна
Мать ребёнка: (Коновалова) Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Коновалова) Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
30.06.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Коновалова) Наталья Михайловна
Смерть
09.08.1991