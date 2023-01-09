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Трушкин Николай Федорович

Место рождения

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

09.05.1910

Дата смерти

09.08.1991

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

1929 г.р.
1941 г.р.
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Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1910

Отец: Трушкин Федор Александрович

Мать: Трушкина Анастасия Григорьева

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: (Коновалова) Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр

Мать ребёнка: (Коновалова) Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр

Мать ребёнка: (Коновалова) Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
05.12.1929

Дочь: (Трушкина) Антонина Николаевна

Мать ребёнка: (Коновалова) Наталья Михайловна

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
25.02.1941

Дочь: Прудникова (Трушкин) Нина Николаевна

Мать ребёнка: (Коновалова) Наталья Михайловна

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Коновалова) Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
30.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Коновалова) Наталья Михайловна

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Смерть
09.08.1991

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