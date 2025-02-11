Меланья Трофимова 1815 — найти родственников по фамилии на Familio

Меланья Трофимова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1815

умерла Неизвестно

Супруги
Елисей Яковлев1818 г.р.
Дети
Матрёна Елисеева1840 г.р.
Маркелл Елисеев1842 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисей Яковлев

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Матрёна Елисеева

Отец ребёнка: Елисей Яковлев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1842

Сын: Маркелл Елисеев

Отец ребёнка: Елисей Яковлев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Горшенина) Варвара Елисеева

Отец ребёнка: Елисей Яковлев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1850

Сын: Аммонс Елисеев

Отец ребёнка: Елисей Яковлев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

55

Рождение ребёнка
1852

Сын: Горшенин Иван Елисеев

Отец ребёнка: Елисей Яковлев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1855

Сын: Никита Елисеев

Отец ребёнка: Елисей Яковлев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1858

Сын: Герасим Елисеев

Отец ребёнка: Елисей Яковлев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

42

Смерть
Неизвестно

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