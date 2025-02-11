Меланья Трофимова
женский, родилась 1815
умерла Неизвестно
Супруги
Елисей Яковлев1818 г.р.
Дети
Матрёна Елисеева1840 г.р.
Маркелл Елисеев1842 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елисей Яковлев
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Матрёна Елисеева
Отец ребёнка: Елисей Яковлев
Рождение ребёнка
1842
Сын: Маркелл Елисеев
Отец ребёнка: Елисей Яковлев
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Горшенина) Варвара Елисеева
Отец ребёнка: Елисей Яковлев
Рождение ребёнка
1850
Сын: Аммонс Елисеев
Отец ребёнка: Елисей Яковлев
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Елисей Яковлев
Рождение ребёнка
1855
Сын: Никита Елисеев
Отец ребёнка: Елисей Яковлев
Рождение ребёнка
1858
Сын: Герасим Елисеев
Отец ребёнка: Елисей Яковлев
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно