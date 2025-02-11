Герасим Елисеев
мужской, родился 1858, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецЕлисей Яковлев1818 г.р.
МатьМеланья Трофимова1815 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Елисей Яковлев
Мать: Меланья Трофимова
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно