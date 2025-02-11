Герасим Елисеев 1858 — найти родственников по фамилии на Familio

Герасим Елисеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1858, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Елисей Яковлев1818 г.р.
Мать
Меланья Трофимова1815 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Елисей Яковлев

Мать: Меланья Трофимова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

42

Смерть
Неизвестно

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