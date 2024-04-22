Васильева Арина Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Шастилова Ульяна Филипповна
Отец ребёнка: Васильев Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Анатолий Филиппович
Отец ребёнка: Васильев Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Филипп
Смерть
Неизвестно