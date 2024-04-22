Васильева Арина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Арина Алексеевна

Место рождения

Студенец, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Студенец, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Шастилова Ульяна Филипповна

Отец ребёнка: Васильев Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Анатолий Филиппович

Отец ребёнка: Васильев Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Филипп

Смерть
Неизвестно
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