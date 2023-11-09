Васильев Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

194

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Шастилова Ульяна Филипповна

Мать ребёнка: Васильева Арина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Анатолий Филиппович

Мать ребёнка: Васильева Арина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Арина Алексеевна

Смерть
194
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