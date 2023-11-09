Васильев Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти194
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Шастилова Ульяна Филипповна
Мать ребёнка: Васильева Арина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Анатолий Филиппович
Мать ребёнка: Васильева Арина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васильева Арина Алексеевна
Смерть
194