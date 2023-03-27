Арабский ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.11.1940
Дочь: Фигуровская Зоя
Мать ребёнка: ?
Московская область село Сурмино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левашова Клавдия
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арабский Михаил
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арабский Николай
Мать ребёнка: ?