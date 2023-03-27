Арабский ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрабский ?

Арабский ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.11.1940

Дочь: Фигуровская Зоя

Мать ребёнка: ?

Московская область село Сурмино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левашова Клавдия

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арабский Михаил

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арабский Николай

Мать ребёнка: ?

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