(Давыдова) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Давыдова) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1940

Дочь: Фигуровская Зоя

Отец ребёнка: Арабский ?

Московская область село Сурмино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левашова Клавдия

Отец ребёнка: Арабский ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арабский Михаил

Отец ребёнка: Арабский ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арабский Николай

Отец ребёнка: Арабский ?

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