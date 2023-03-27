(Давыдова) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1940
Дочь: Фигуровская Зоя
Отец ребёнка: Арабский ?
Московская область село Сурмино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левашова Клавдия
Отец ребёнка: Арабский ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арабский Михаил
Отец ребёнка: Арабский ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арабский Николай
Отец ребёнка: Арабский ?