Каленов Иван Евстафьевич
мужской, родился 1861, Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния
умер 31.07.1906, Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Дети
Морозова Анна Ивановна Каленова15.07.1882 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1882
Дочь: Морозова Анна Ивановна Каленова
Мать ребёнка: Каленова Васса Гавриловна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Маланьина Варвара Мл. Ивановна Каленова
Мать ребёнка: Каленова Васса Гавриловна
Смерть
31.07.1906