Каленов Иван Евстафьевич 1861 — найти родственников по фамилии на Familio

Каленов Иван Евстафьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1861, Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния

умер 31.07.1906, Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дети
Морозова Анна Ивановна Каленова15.07.1882 г.р.
Маланьина Варвара Мл. Ивановна Каленова1889 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
15.07.1882

Дочь: Морозова Анна Ивановна Каленова

Мать ребёнка: Каленова Васса Гавриловна

Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Маланьина Варвара Мл. Ивановна Каленова

Мать ребёнка: Каленова Васса Гавриловна

Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Смерть
31.07.1906
Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния

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