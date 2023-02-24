Маланьина Варвара Каленова
Место рожденияДеревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
09.?.1907
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.01.1909
Сын: Маланьин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Маланьин Иван Афанасьевич
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно