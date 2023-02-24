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Маланьина Варвара Каленова

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Место рождения

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Каленов Иван Евстафьевич

Мать: Каленова Васса Гавриловна

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
09.?.1907

Муж: Маланьин Иван Афанасьевич

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.01.1909

Сын: Маланьин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Маланьин Иван Афанасьевич

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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