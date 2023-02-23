Каленова Васса Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаленова Васса Гавриловна

Каленова Васса Гавриловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1882

Дочь: Морозова Анна Каленова

Отец ребёнка: Каленов Иван Евстафьевич

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.12.1885

Дочь: Романова Варвара Каленова

Отец ребёнка: Каленов Иван Евстафьевич

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Маланьина Варвара Каленова

Отец ребёнка: Каленов Иван Евстафьевич

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close