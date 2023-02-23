Каленова Васса Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1882
Дочь: Морозова Анна Каленова
Отец ребёнка: Каленов Иван Евстафьевич
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.12.1885
Дочь: Романова Варвара Каленова
Отец ребёнка: Каленов Иван Евстафьевич
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Маланьина Варвара Каленова
Отец ребёнка: Каленов Иван Евстафьевич
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния