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Черток Григорий Давидович

Место рождения

Россия Усть-Кут

Дата рождения

21.02.1883

Дата смерти

29.03.1947

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1883

Отец: Черток Давид Нехемьевич

Мать: Черток (Морген) Ираида (Хая-Эйда)

Совершение преступления
Неизвестно
Черток Григорий Давыдович (1883) Дата рождения: 1883 г. Место рождения: с. Усть-Кут Усть-Кутского р-на Иркутской обл. Пол: мужчина Национальность: еврей Образование: низшее Профессия / место работы: н... Показать все
Бракосочетание
21.02.1912

Жена: Черток (Морген) Мария Михайловна

Венчал крестьянин Устькутской волости и села Киренск. уезда Герш Нахимович Ландерман.
Рождение ребёнка
23.12.1912

Дочь: Дорух (Черток) Сарра Григорьевна

Мать ребёнка: Черток (Морген) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
28.04.1915

Сын: Черток Давид Григорьевич

Мать ребёнка: Черток (Морген) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
08.07.1916

Сын: Черток Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Черток (Морген) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
03.09.1919

Сын: Черток Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Черток (Морген) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
18.08.1922

Дочь: Табакова (Черток) Ася Григорьевна

Мать ребёнка: Черток (Морген) Мария Михайловна

Смерть
29.03.1947
Похороны
Неизвестно

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