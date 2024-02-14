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Черток Михаил Григорьевич

Место рождения

д.Усть-Кут

Дата рождения

08.07.1916

Дата смерти

29.05.1969

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1916

Отец: Черток Григорий Давидович

Мать: Черток (Морген) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черток Семён

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черток (Спорная) Этля Боруховна (Екатерина Борисовна)

Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie45776617/
Смерть
29.05.1969
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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