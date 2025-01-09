Жабин Иван Максимович 12.04.1836 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Жабин Иван Максимович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился 12.04.1836 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1858

Отец
Жабин Максим КарповичОколо 1806 г.р.
Мать
Жабина (Познякова) Елена Филипповна21.05.1811 ст. г.р.
Супруги
Жабина (Трунова) Ирина Карповна16.04.1837 ст. г.р.
Дети
Жабин Федор Иванович29.05.1858 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1836 ст.

Отец: Жабин Максим Карпович

Мать: Жабина (Познякова) Елена Филипповна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
12.04.1836 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
16.01.1855 ст.

Жена: Жабина (Трунова) Ирина Карповна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
29.05.1858 ст.

Сын: Жабин Федор Иванович

Мать ребёнка: Жабина (Трунова) Ирина Карповна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

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