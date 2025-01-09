Жабин Иван Максимович
мужской, родился 12.04.1836 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1858
ОтецЖабин Максим КарповичОколо 1806 г.р.
МатьЖабина (Познякова) Елена Филипповна21.05.1811 ст. г.р.
Супруги
Жабина (Трунова) Ирина Карповна16.04.1837 ст. г.р.
Дети
Жабин Федор Иванович29.05.1858 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1836 ст.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
12.04.1836 ст.
Бракосочетание
16.01.1855 ст.
Рождение ребёнка
29.05.1858 ст.
Сын: Жабин Федор Иванович
Мать ребёнка: Жабина (Трунова) Ирина Карповна
Смерть
После 1858