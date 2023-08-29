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Заводчикова Матрона Афанасьевна

Место рождения

Ковшово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Ковшово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заводчиков Григорий Иванович

Рождение ребёнка
09.12.1901

Дочь: Заводчикова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Заводчиков Григорий Иванович

Рождение ребёнка
30.09.1906

Дочь: Заводчикова Таисия Григорьевна

Отец ребёнка: Заводчиков Григорий Иванович

Рождение ребёнка
05.06.1910

Дочь: Заводчикова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Заводчиков Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно

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