Заводчикова Матрона Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.12.1901
Дочь: Заводчикова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Заводчиков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
30.09.1906
Дочь: Заводчикова Таисия Григорьевна
Отец ребёнка: Заводчиков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
05.06.1910
Дочь: Заводчикова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Заводчиков Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно