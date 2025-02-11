Анисья Корнилова 1826 — найти родственников по фамилии на Familio

Анисья Корнилова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1826

умерла Неизвестно

Супруги
Николай Романович1824 г.р.
Дети
Екатерина Николаевна1845 г.р.
Анна Николаевна1848 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Романович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Николай Романович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Николай Романович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

36

Смерть
Неизвестно

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