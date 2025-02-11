Анисья Корнилова
женский, родилась 1826
умерла Неизвестно
Супруги
Николай Романович1824 г.р.
Дети
Екатерина Николаевна1845 г.р.
Анна Николаевна1848 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Романович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Николай Романович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Николай Романович
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно