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Екатерина Николаевна
Екатерина Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1845
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Николай Романович
1824 г.р.
Мать
Анисья Корнилова
1826 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец:
Николай Романович
Мать:
Анисья Корнилова
Смерть
Неизвестно
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