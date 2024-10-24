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Попова Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1779 и 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1779 и 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Зотий Иванович

Ляпуновская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Попов Федор Зотиевич

Отец ребёнка: Попов Зотий Иванович

Ляпуновская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Попова) Варвара Зотиевна

Отец ребёнка: Попов Зотий Иванович

Ляпуновская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1816 ст.

Сын: Попов Осип Зотиевич

Отец ребёнка: Попов Зотий Иванович

Ляпуновская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Сухопарова (Попова) Анна Зотиевна

Отец ребёнка: Попов Зотий Иванович

Ляпуновская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Ляпуновская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

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