Попова Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1779 и 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1779 и 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Зотий Иванович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Попов Федор Зотиевич
Отец ребёнка: Попов Зотий Иванович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Попова) Варвара Зотиевна
Отец ребёнка: Попов Зотий Иванович
Рождение ребёнка
1816 ст.
Сын: Попов Осип Зотиевич
Отец ребёнка: Попов Зотий Иванович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Сухопарова (Попова) Анна Зотиевна
Отец ребёнка: Попов Зотий Иванович
Смерть
Неизвестно