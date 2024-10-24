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Попов Зотий Иванович

Место рождения

Ляпуновская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Попов Иван Васильевич

Мать: Попова (Третьякова) Ульяния Андрияновна

Ляпуновская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Татьяна Васильевна

Ляпуновская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Попов Федор Зотиевич

Мать ребёнка: Попова Татьяна Васильевна

Ляпуновская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Попова) Варвара Зотиевна

Мать ребёнка: Попова Татьяна Васильевна

Ляпуновская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1816 ст.

Сын: Попов Осип Зотиевич

Мать ребёнка: Попова Татьяна Васильевна

Ляпуновская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Сухопарова (Попова) Анна Зотиевна

Мать ребёнка: Попова Татьяна Васильевна

Ляпуновская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1829

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