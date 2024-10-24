Попов Зотий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1804
Сын: Попов Федор Зотиевич
Мать ребёнка: Попова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Попова) Варвара Зотиевна
Мать ребёнка: Попова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1816 ст.
Сын: Попов Осип Зотиевич
Мать ребёнка: Попова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Сухопарова (Попова) Анна Зотиевна
Мать ребёнка: Попова Татьяна Васильевна
Смерть
1829