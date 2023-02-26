Марфа Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти28.11.1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.03.1838
Сын: Захарий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
01.09.1839
Сын: Семён Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
1840
Сын: Григорий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
11.09.1848
Дочь: Фёкла Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Васильев
Смерть
28.11.1854