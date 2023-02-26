Марфа Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

28.11.1854

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1838

Сын: Захарий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.09.1839

Сын: Семён Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Григорий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Рождение ребёнка
11.09.1848

Дочь: Фёкла Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Васильев

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Васильев

Смерть
28.11.1854
Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
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