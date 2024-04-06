Журба Евдокия Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Журба ?
Рождение ребёнка
17.10.1910
Дочь: Крикун (Журба) Марфа
Отец ребёнка: Журба ?
Рождение ребёнка
24.07.1913
Сын: Журба Иван
Отец ребёнка: Журба ?
Рождение ребёнка
1920
Сын: Журба Григорий
Отец ребёнка: Журба ?
Смерть
Неизвестно