Журба Евдокия Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журба Евдокия Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журба ?

Рождение ребёнка
17.10.1910

Дочь: Крикун (Журба) Марфа

Отец ребёнка: Журба ?

Рождение ребёнка
24.07.1913

Сын: Журба Иван

Отец ребёнка: Журба ?

Рождение ребёнка
1920

Сын: Журба Григорий

Отец ребёнка: Журба ?

Смерть
Неизвестно

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