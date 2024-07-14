Рудашенко Евдокия Петровна 01.03.1876 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиРудашенко Евдокия Петровна

Рудашенко Евдокия Петровна

Место рождения

Верховки, Чернецовская волость, Невельский уезд

Дата рождения

01.03.1876 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1876 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Верховки, Чернецовская волость, Невельский уезд
Крещение
01.03.1876 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
22.01.1895 ст.

Муж: Рудашенко Михаил Петрович

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.12.1895 ст.

Дочь: Рудашенко Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Рудашенко Михаил Петрович

Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.07.1897

Сын: Рудашенко Илья Михайлович

Отец ребёнка: Рудашенко Михаил Петрович

Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.01.1901 ст.

Дочь: Рудашенко Мария Михайловна

Отец ребёнка: Рудашенко Михаил Петрович

Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.09.1904 ст.

Дочь: Рудашенко Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Рудашенко Михаил Петрович

Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.10.1906 ст.

Сын: Рудашенко Игнат Михайлович

Отец ребёнка: Рудашенко Михаил Петрович

Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.11.1909 ст.

Сын: Рудашенко Яков Михайлович

Отец ребёнка: Рудашенко Михаил Петрович

Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.08.1912 ст.

Дочь: Рудашенко Фёкла Михайловна

Отец ребёнка: Рудашенко Михаил Петрович

Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
31.10.1914 ст.

Дочь: Рудашенко Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Рудашенко Михаил Петрович

Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.