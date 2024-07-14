Рудашенко Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рождения01.03.1876 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1876 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
01.03.1876 ст.
Бракосочетание
22.01.1895 ст.
Рождение ребёнка
22.12.1895 ст.
Дочь: Рудашенко Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Рудашенко Михаил Петрович
Рождение ребёнка
20.07.1897
Сын: Рудашенко Илья Михайлович
Отец ребёнка: Рудашенко Михаил Петрович
Рождение ребёнка
23.01.1901 ст.
Дочь: Рудашенко Мария Михайловна
Отец ребёнка: Рудашенко Михаил Петрович
Рождение ребёнка
02.09.1904 ст.
Дочь: Рудашенко Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Рудашенко Михаил Петрович
Рождение ребёнка
23.10.1906 ст.
Сын: Рудашенко Игнат Михайлович
Отец ребёнка: Рудашенко Михаил Петрович
Рождение ребёнка
27.11.1909 ст.
Сын: Рудашенко Яков Михайлович
Отец ребёнка: Рудашенко Михаил Петрович
Рождение ребёнка
19.08.1912 ст.
Дочь: Рудашенко Фёкла Михайловна
Отец ребёнка: Рудашенко Михаил Петрович
Рождение ребёнка
31.10.1914 ст.
Дочь: Рудашенко Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Рудашенко Михаил Петрович