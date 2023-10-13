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Рудашенко Михаил Петрович

Место рождения

Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

04.10.1867 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1867 ст.

Отец: Рудашенко Пётр Мартынович

Мать: Рудашенко Евдокия Артамоновна

Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Крещение
08.10.1867 ст.
Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
22.12.1895 ст.

Дочь: Рудашенко Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Рудашенко Евдокия Петровна

Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.07.1897

Сын: Рудашенко Илья Михайлович

Мать ребёнка: Рудашенко Евдокия Петровна

Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.01.1901 ст.

Дочь: Рудашенко Мария Михайловна

Мать ребёнка: Рудашенко Евдокия Петровна

Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.09.1904 ст.

Дочь: Рудашенко Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Рудашенко Евдокия Петровна

Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.10.1906 ст.

Сын: Рудашенко Игнат Михайлович

Мать ребёнка: Рудашенко Евдокия Петровна

Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.11.1909 ст.

Сын: Рудашенко Яков Михайлович

Мать ребёнка: Рудашенко Евдокия Петровна

Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.08.1912 ст.

Дочь: Рудашенко Фёкла Михайловна

Мать ребёнка: Рудашенко Евдокия Петровна

Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
31.10.1914 ст.

Дочь: Рудашенко Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Рудашенко Евдокия Петровна

Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудашенко Евдокия Петровна

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