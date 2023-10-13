Рудашенко Михаил Петрович
Место рожденияТорчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рождения04.10.1867 ст.
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
04.10.1867 ст.
Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Крещение
08.10.1867 ст.
Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
22.12.1895 ст.
Дочь: Рудашенко Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Рудашенко Евдокия Петровна
Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.07.1897
Сын: Рудашенко Илья Михайлович
Мать ребёнка: Рудашенко Евдокия Петровна
Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.01.1901 ст.
Дочь: Рудашенко Мария Михайловна
Мать ребёнка: Рудашенко Евдокия Петровна
Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.09.1904 ст.
Дочь: Рудашенко Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Рудашенко Евдокия Петровна
Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.10.1906 ст.
Сын: Рудашенко Игнат Михайлович
Мать ребёнка: Рудашенко Евдокия Петровна
Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.11.1909 ст.
Сын: Рудашенко Яков Михайлович
Мать ребёнка: Рудашенко Евдокия Петровна
Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.08.1912 ст.
Дочь: Рудашенко Фёкла Михайловна
Мать ребёнка: Рудашенко Евдокия Петровна
Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
31.10.1914 ст.
Дочь: Рудашенко Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Рудашенко Евдокия Петровна
Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно