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Тарабрин Матвей Фролович

Место рождения

Новгородовка, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тарабрин Фрол Иванович

Мать: Афанасия Васильевна

Новгородовка, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Федотовна

Никах
Неизвестно

Жена: не указана

Новгородовка, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Тарабрин Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Прасковья Федотовна

Новгородовка, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Тарабрин Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Прасковья Федотовна

Новгородовка, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Тарабрина Евдокия Матвеевна

Мать ребёнка: Прасковья Федотовна

Новгородовка, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Тарабрин Сергей Матвеевич

Мать ребёнка: Прасковья Федотовна

Смерть
Неизвестно

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