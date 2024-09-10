Тарабрин Матвей Фролович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тарабрин Фрол Иванович
Мать: Афанасия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Федотовна
Никах
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Тарабрин Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Прасковья Федотовна
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Прасковья Федотовна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Тарабрина Евдокия Матвеевна
Мать ребёнка: Прасковья Федотовна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Тарабрин Сергей Матвеевич
Мать ребёнка: Прасковья Федотовна
Смерть
Неизвестно