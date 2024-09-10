Прасковья Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарабрин Матвей Фролович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Тарабрин Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Тарабрин Матвей Фролович

Новгородовка, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Тарабрин Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Тарабрин Матвей Фролович

Новгородовка, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Тарабрина Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Тарабрин Матвей Фролович

Новгородовка, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Тарабрин Сергей Матвеевич

Отец ребёнка: Тарабрин Матвей Фролович

Смерть
Неизвестно

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