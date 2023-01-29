Мишина (Чертова) Александра Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишина (Чертова) Александра Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чертов Гаврил Петрович

Мать: Чертова Елена Степановна

Рождение ребёнка
23.05.1934

Дочь: Ядрышникова Роза Васильевна

Отец ребёнка: Мишин Василий Прокопьевич

Рождение ребёнка
12.08.1940

Дочь: Мишина Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Мишин Василий Прокопьевич

Смерть
Неизвестно

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