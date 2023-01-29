Мишина (Чертова) Александра Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чертов Гаврил Петрович
Мать: Чертова Елена Степановна
Рождение ребёнка
23.05.1934
Дочь: Ядрышникова Роза Васильевна
Отец ребёнка: Мишин Василий Прокопьевич
Рождение ребёнка
12.08.1940
Дочь: Мишина Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Мишин Василий Прокопьевич
Смерть
Неизвестно