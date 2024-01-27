Толмасов Tolmasoff Дементий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолмасов Tolmasoff Дементий Федорович

Толмасов Tolmasoff Дементий Федорович

Место рождения

Россия

Дата рождения

1819

Дата смерти

Около 1859

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Толмасов Tolmasoff Федор Герасимович

Мать: Толмасова 1-Я Жена

Россия
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Горбачева Пелагея Дементьевна

Мать ребёнка: ?

Россия
Рождение ребёнка
1834

Сын: Толмасов Tolmasoff Иван Дементьевич

Мать ребёнка: ?

Россия
Рождение ребёнка
1839

Сын: Толмасов Tolmasoff Петр Дементьевич

Мать ребёнка: ?

Россия
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Толмасов Гавриил Дементьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1847

Сын: Толмасов Tolmasoff Терентий Дементьевич

Мать ребёнка: ?

Россия
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Ефимия Дементьева

Мать ребёнка: ?

Смерть
Около 1859
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close