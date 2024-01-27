Толмасов Tolmasoff Дементий Федорович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1819
Дата смертиОколо 1859
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Россия
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Горбачева Пелагея Дементьевна
Мать ребёнка: ?
Россия
Рождение ребёнка
1834
Сын: Толмасов Tolmasoff Иван Дементьевич
Мать ребёнка: ?
Россия
Рождение ребёнка
1839
Сын: Толмасов Tolmasoff Петр Дементьевич
Мать ребёнка: ?
Россия
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Толмасов Гавриил Дементьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1847
Сын: Толмасов Tolmasoff Терентий Дементьевич
Мать ребёнка: ?
Россия
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Ефимия Дементьева
Мать ребёнка: ?
Смерть
Около 1859
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка