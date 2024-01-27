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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Горбачева Пелагея Дементьевна

Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Дементий Федорович

Россия
Рождение ребёнка
1834

Сын: Толмасов Tolmasoff Иван Дементьевич

Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Дементий Федорович

Россия
Рождение ребёнка
1839

Сын: Толмасов Tolmasoff Петр Дементьевич

Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Дементий Федорович

Россия
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Толмасов Гавриил Дементьевич

Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Дементий Федорович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Толмасов Tolmasoff Терентий Дементьевич

Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Дементий Федорович

Россия
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Ефимия Дементьева

Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Дементий Федорович

Смерть
Неизвестно
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