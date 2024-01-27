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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Горбачева Пелагея Дементьевна
Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Дементий Федорович
Россия
Рождение ребёнка
1834
Сын: Толмасов Tolmasoff Иван Дементьевич
Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Дементий Федорович
Россия
Рождение ребёнка
1839
Сын: Толмасов Tolmasoff Петр Дементьевич
Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Дементий Федорович
Россия
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Толмасов Гавриил Дементьевич
Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Дементий Федорович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Толмасов Tolmasoff Терентий Дементьевич
Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Дементий Федорович
Россия
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Ефимия Дементьева
Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Дементий Федорович
Смерть
Неизвестно