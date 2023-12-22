Кузьмичев Дмитрий Козьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмичев Дмитрий Козьмич

Кузьмичев Дмитрий Козьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кускин Козьма Самуилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1889

Сын: Кузьмичев Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Кузьмичева Дарья Афонасьевна

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
13.07.1891

Дочь: Кузьмичева Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Кузьмичева Дарья Афонасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмичева Дарья Афонасьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close