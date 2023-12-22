Кузьмичев Дмитрий Козьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кускин Козьма Самуилович
Рождение ребёнка
24.03.1889
Сын: Кузьмичев Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Кузьмичева Дарья Афонасьевна
Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
13.07.1891
Дочь: Кузьмичева Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Кузьмичева Дарья Афонасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно